130 voluntarios participarán por la noche en el 6.º recuento de personas sin techo de Tarragona

Imagen de archivo de personas sin techo durmiendo en los porches de la calle Merceria.Neus Bertola / ACN

130 personas voluntarias participarán este martes por la noche, 21 de octubre, en el recuento de personas en situación de sintecho que impulsa el IMSST y la Red de Atención Integral a las Personas Sin Hogar de Tarragona. Esta cifra supera con creces la conseguida en las ediciones de 2023 y 2024, en los que participaron unas ochenta de personas como voluntarias.

El objetivo de esta iniciativa es obtener datos sobre la cantidad de personas que se encuentran pernoctando en las calles de la ciudad para, posteriormente, seguir desarrollando estrategias y acciones enfocadas a reducir su vulnerabilidad social.

Los voluntarios se organizarán en equipos de tres personas para recorrer las calles de la Part Alta y la Part Baixa. Además, la Guardia Urbana recorrerá los barrios de Ponent (Torreforta, Bonavista y Campclar), la Asociación de Voluntarios de Protección Civil se desplegará por la Zona Norte (Sant Pere i Sant Pau y Sant Salvador), y Cruz Roja lo hará en la zona de Llevant.

Con el fin de recoger los datos, se utilizará un mapa de la zona delimitada y se rellenará una ficha de observación con datos como el número de personas que se detectan en una calle concreta, el sexo y el lugar de pernocta: al raso, a cubierto, dentro de un cajero y dentro de un coche.

Los puntos de encuentro serán el Ayuntamiento de Tarragona y la oficina de Servicios Sociales de la plaza Prim. A partir de las 22 h los dos puntos de encuentro recibirán a las personas voluntarias y, después de dar las últimas indicaciones, la acción del Recuento empezará a las 23 h. A las 02 h está prevista su finalización y la recogida de la información.

El Recuento cuenta con la coordinación de un grupo motor formado por el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona, Fundación Bonanit, Asociación Juventud y Vida, Formació i Treball, Cátedra de Vivienda de la URV, SMHAUSA, Cruz Roja, Poretecció Civil y Guardia Urbana.