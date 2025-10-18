Marcha lenta de vehículos en Tarragona contra la Zona de Bajas Emisiones

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Una marcha lenta de vehículos ha recorrido este sábado por la mañana varias calles de Tarragona para protestar contra la futura implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La movilización, convocada por el colectivo STOP ZBE Tarragona, ha querido mostrar el rechazo de un sector de la ciudadanía a una medida que consideran «ineficaz y discriminatoria».

La protesta ha salido a las diez de la mañana desde el aparcamiento de Les Gavarres y ha avanzado lentamente por vías como la calle Vidal i Barraquer, la calle Real, la Rambla Vella y la Rambla Nova hasta llegar a la plaza Imperial Tàrraco, donde se ha leído un manifiesto final.

El colectivo denuncia que la medida «penaliza los vehículos más antiguos» y, por lo tanto, «las personas que no pueden permitirse comprar uno nuevo». También critican las nuevas tasas y permisos temporales que prevén para circular por la ciudad, y alertan de que «la implantación de la ZBE puede favorecer la desigualdad y fomentar el consumismo».

La protesta coincide con la fase final de preparación de la Zona de Bajas Emisiones, que el Ayuntamiento prevé poner en marcha durante el mes de diciembre, aunque todavía no hay una fecha concreta.

Cuando la ZBE entre en vigor, restringirá la circulación de los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT a la Part Alta, el Eixample y los Barrios Marítimos, entre las 7 y las 19 horas de los días laborables no festivos.

Los residentes de Tarragona tendrán hasta enero del 2027 para adaptarse, mientras que las sanciones se aplicarán inmediatamente a los conductores no empadronados que circulen sin distintivo ambiental. A partir de enero del 2028, las restricciones se ampliarán también en los vehículos con etiqueta B.