Se abren las inscripciones para participar al Carnaval de Tarragona 2026

El Ayuntamiento de Tarragona ha abierto el periodo de inscripciones para participar en el Carnaval de Tarragona 2026, que se celebrará del 6 al 17 de febrero. Tanto las entidades que quieran proponer actividades como las comparsas que deseen tomar parte al tradicional desfile ya pueden formalizar su participación a través de la web municipal.

Con respecto a las entidades, podrán presentar sus propuestas de actividades hasta el 19 de diciembre a medianoche, rellenando el formulario disponible en el portal de inscripciones del Ayuntamiento de Tarragona. Hay que tener en cuenta que la formalización de la inscripción no garantiza la aceptación automática de la actividad, ya que esta tendrá que cumplir con los criterios técnicos y de programación establecidos, así como con las indicaciones recogidas en el documento “Acciones para la mejora de la convivencia en el espacio público durante actividades festivas”.

Por otra parte, las comparsas interesadas en participar en el Carnaval de 2026 podrán inscribirse hasta el 16 de enero a medianoche, también mediante el portal de inscripciones. A los dos apartados de la web se puede consultar tanto la información detallada como las bases de participación.