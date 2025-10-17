El Port participa en dos proyectos sobre el despliegue de drones en entornos portuarios

En total, tres proyectos comerciales han sido seleccionados para recibir financiación por parte de Puertos del Estado.Port de Tarragona

El Port de Tarragona participa en dos proyectos vinculados con el desarrollo de software para la gestión de las operativas de dron en entornos portuarios que recibirán financiación del fondo Ports 4.0 convocados por Puertos del Estado para impulsar el talento emprendedor en el ecosistema logístico y portuario.

Los proyectos comerciales seleccionados son, de un lado, Amelia Ports, un software integral para el soporte en la gestión portuaria mediante un sistema de drones automáticos -con 557.758 euros de presupuesto, 67.140 euros de la Autoridad Portuaria tarraconense y financiado en un 60% por el programa-.

El segundo es Capitan, un centro de control de operaciones áreas portuarias para sistemas no tripulados y autónomos - 394.000 euros y que también recibirá un 60%-. Adicionalmente, también ha sido seleccionado en la convocatoria de ayudas un tercer proyecto, Intraser, una plataforma para la digitalización del transporte portuario de contenedores por carretera. En este caso, el presupuesto es de 330.824 euros.

Los tres se desarrollarán durante un periodo de dieciocho meses. La Autoridad Portuaria de Tarragona tiene roles diferenciados en cada una de las tres iniciativas.