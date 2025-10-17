El asfaltado de la avenida Andorra obliga a cortar el tráfico hasta el 24 de octubre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este lunes 20 de octubre a las 9 de la mañana se cortará el tráfico en la avenida Andorra, en el tramo comprendido entre la plaza Imperial Tàrraco y la avenida Catalunya, con el fin de llevar a cabo obras de rehabilitación de la calzada y la implantación de un carril bici. Los trabajos se alargarán hasta el 24 de octubre, fecha en que se prevé la reapertura del vial a la circulación.

Durante este periodo, se harán tareas de fresado y asfaltado, así como la posterior señalización de los nuevos carriles. A pesar del corte, las personas con acceso a parkings privados podrán entrar y salir de la zona afectada entre las 18 h y las 9 h del día siguiente.

Una vez acabadas las obras de asfaltado, el 24 de octubre se pintarán las líneas divisorias de los carriles y se reabrirá la vía al tránsito rodado. Del 27 al 31 de octubre se completarán las tareas de señalización horizontal, durante las cuales no se permitirá el estacionamiento en la avenida Andorra.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del plan de mejora de la movilidad urbana y la promoción de los desplazamientos sostenibles a|en la ciudad.