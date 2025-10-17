El ilusionista Jorge Luengo lleva la magia al acto sobre educación y sostenibilidad Zinkers en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El salón de actos del Instituto Vidal i Barraquer de Tarragona será escenario este próximo lunes, 20 de octubre, del acontecimiento “Zinkers: Educación en Sostenibilidad” que organiza la Fundación Repsol, y durante el cual el mediático Jorge Luengo, ilusionista y profesor de matemáticas, actuará como maestro de ceremonias y pronunciará además la conferencia “El papel del docente como protagonista del cambio hacia la sostenibilidad”.

El acto, que dará inicio a las 17.30 horas, está especialmente dirigido a la comunidad educativa del entorno de Tarragona, todo y que abierto también al público general. Para asistir, es imprescindible hacer una inscripción previa (haciendo click aquí).

Un acto que servirá para presentar las novedades del programa educativo Zinkers para el nuevo curso 2025-2026, así como también para hacer entrega de los reconocimientos al mejor centro Zinkers del entorno del Complejo Industrial de Repsol en Tarragona, tanto en Primaria como en Secundaria, correspondientes al curso pasado (2024-2025).

El ganador recibirá una dotación económica total de 4.000 €, 2.000 € para cada una de las etapas educativas de Primaria y Secundaria. Los estudiantes han demostrado todo aquello que han aprendido a través de los programas Zinkers, referentes en contenidos curriculares sobre energía, cambio climático, desarrollo sostenible y Agenda 2030.

Están inscritos en torno a 7.000 centros educativos de Primaria, Secundaria y FP en España, de los que casi 700 pertenecen a Cataluña, lo que representa un 15% del total de los centros educativos de la Comunidad Autónoma. En torno a 150 centros en la provincia de Tarragona están registrados en alguno de los programas Zinkers.

Programas educativos Zinkers de Fundación Repsol

Los programas educativos Zinkers, promovidos por Fundación Repsol, son herramientas curriculares digitales para Primaria, Secundaria y Formación Profesional. Su objetivo es afrontar desafíos futuros con conocimiento y rigor académico, además de responder a las inquietudes de los jóvenes, mejorar su entorno, preservar el planeta y preparar los futuros profesionales para la transición ecológica.

Cubren todas las etapas educativas y permiten a los docentes enseñar contenidos clave adaptados al currículum escolar sobre energía, cambio climático, movilidad sostenible, economía circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los contenidos han sido diseñados por expertos en energía y educación, como Chema Lázaro, Javier Espinosa y Juan Núñez.

Además, este curso ya se está implementando el programa Zinkers Lectura Fácil que garantiza que los contenidos están al alcance de todo el mundo, se atienen a la diversidad del aula y haciendo la información más accesible para personas con dificultades de comprensión lectora.