El grupo municipal de Junts en Tarragona declara tránsfuga la consejera Elvira Vidal

La consejera no adscrita, Elvira Vidal, y los consejeros de Junts, Jordi Sendra y Pep Manresa, en una rueda de prensa de hace un año.Cedida

Junts per Catalunya ha declarado tránsfuga a la consejera Elvira Vidal, que dejó el grupo municipal el pasado mes de mayo por sus «desavenencias» con el portavoz juntaire, Jordi Sendra. Cinco meses después, la formación soberanista ha registrado un escrito en el Ayuntamiento de Tarragona donde remarcan que el edil «abandonó voluntariamente» el partido con lo que se presentó a las elecciones, «traicionando así el pacto político con los electos y con su formación de origen».

JxCat recuerda que, según el Pacto Antitransfuguismo, se define como tránsfuga «aquel cargo electo que deja o traiciona su grupo de origen y se le tienen que negar beneficios políticos o materiales a consecuencia de su acción». En este sentido, Sendra señala que «la decisión de la señora Vidal de abandonar su grupo y mantener el acta ha tenido consecuencias en el equilibrio institucional del consistorio.

Por este motivo, Junts pide que sea reconocida la declaración de su exconsejera como tránsfuga. En su escrito, apuntan que el edil «no tendría que poder disfrutar de los derechos de carácter colectivo atribuidos a los grupos políticos» y, por lo tanto, «no tendría que ocupar un escaño a la Junta de Portavoces». También reclaman «revocar cualquier acreditación de la concejala como representante del Ayuntamiento en órganos colegiados, organismos autónomos y empresas municipales u otros entes». Además, instan al Ayuntamiento a dejar de darle «apoyo logístico y mediático».

«Me lo esperaba», asegura la consejera Elvira Vidal, quien lamenta la posición de su expartido hacia su persona. «Creo en el trabajo de las personas, no en siglas», afirma. En este sentido, critica que el portavoz de Juntos, Jordi Sendra, se opusiera ayer a convertir en declaración institucional la moción que presentará en el pleno de hoy la consejera no adscrita para pedir que Caridad Barraquer de Borràs sea declarada Hija Adoptiva de Tarragona por su tarea en la salvaguardia del Bosque de la Marquesa.

Este episodio ha acabado desencadenando la ruptura definitiva entre Junts y su exedil.