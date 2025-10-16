Licitan la renovación del alumbrado de Monnars-Solimar

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona licita las obras de sustitución de prácticamente todo el alumbrado público de Monnars-Solimar por|para lumbreras nuevas de tecnología LED. La intervención es la primera del conjunto de proyectos que cuentan con la ayuda de 1,2 millones de euros, correspondiendo a la segunda convocatoria para proyectos singulares de iluminación del IDAE.

Las nuevas lumbreras se caracterizan para ser de menor potencia y mejor rendimiento y para tener una temperatura de color 2700 ºK, más respetuosa con el medio ambiente. En total se sustituirán 218 lumbreras. La actuación pretende mejorar las características lumínicas, reducir la potencia instalada pasando de 16,832 kW a 8,363 kW; mejorar la eficiencia energética, y conseguir un triple ahorro anual por una parte de consumo (de 30.277 kWh / año), económico (5.073 € / año) y de emisiones de C02 (10.597 kg CO2 / año).

El importe de licitación es de 222.534,92 € (IVA incluido). La actuación está previsto que se realice en un plazo máximo de 6 meses a contar desde el inicio de la obra.