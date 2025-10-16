Junts defiende al pleno la libertad financiera de los municipios con buena gestión

El pasado 7 de octubre de 2025 se aprobó una moción que insta al Gobierno del Estado a flexibilizar la regla de gasto y a reformar la normativa en un plazo de seis meses.Gerard Martí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Junts per Catalunya llevará al pleno de este viernes una moción para reclamar una mayor autonomía financiera de los ayuntamientos y la posibilidad de reinvertir los ahorros municipales en proyectos de interés público.

Segundos Juntos, el marco legal actual impone “un corsé financiero y administrativo” que limita la capacidad de los consistorios con las cuentas saneadas, impidiéndoles destinar los remanentes de tesorería a inversiones o políticas sociales de proximidad. Desde el grupo denuncian que esta situación penaliza la buena gestión económica de los ayuntamientos y no recompensa la responsabilidad presupuestaria.

La iniciativa se enmarca en la línea de la moción aprobada el pasado 7 de octubre de 2025, también impulsada por Juntos, que instaba al Gobierno del Estado a flexibilizar la regla de gasto y reformar la normativa en un plazo de seis meses.

El portavoz municipal de Juntos, Jordi Sendra, ha defendido que “el Ayuntamiento de Tarragona, como capital de demarcación y como referente, tiene el deber de reclamar una financiación justa, estable y respetuosa con la autonomía local, en línea con los principios europeos y con el derecho a la buena administración”.

En concreto, la moción propone instar al Gobierno del Estado a modificar la legislación para permitir que los ayuntamientos puedan destinar los remanentes y superávits a inversiones y proyectos de interés general, así como a flexibilizar y simplificar la presentación de los Planes Económicos y Financieros (PEF) para los municipios con una gestión saneada.

Además, Juntos plantea revisar la regla de gasto para adaptarla a la normativa europea, excluir los gastos extraordinarios derivados de emergencias sociales, económicas o medioambientales, y reforzar el papel de la intervención municipal como garante de la buena administración local.