Política
Junts defiende al pleno la libertad financiera de los municipios con buena gestión
Junts llevará al pleno una moción donde se pide modificar el marco legal actual que impone un corsé financiero y administrativo que impide a los ayuntamientos reinvertir los ahorros generados en proyectos de interés público.
El grupo municipal de Junts per Catalunya llevará al pleno de este viernes una moción para reclamar una mayor autonomía financiera de los ayuntamientos y la posibilidad de reinvertir los ahorros municipales en proyectos de interés público.
Segundos Juntos, el marco legal actual impone “un corsé financiero y administrativo” que limita la capacidad de los consistorios con las cuentas saneadas, impidiéndoles destinar los remanentes de tesorería a inversiones o políticas sociales de proximidad. Desde el grupo denuncian que esta situación penaliza la buena gestión económica de los ayuntamientos y no recompensa la responsabilidad presupuestaria.
La iniciativa se enmarca en la línea de la moción aprobada el pasado 7 de octubre de 2025, también impulsada por Juntos, que instaba al Gobierno del Estado a flexibilizar la regla de gasto y reformar la normativa en un plazo de seis meses.
El portavoz municipal de Juntos, Jordi Sendra, ha defendido que “el Ayuntamiento de Tarragona, como capital de demarcación y como referente, tiene el deber de reclamar una financiación justa, estable y respetuosa con la autonomía local, en línea con los principios europeos y con el derecho a la buena administración”.
En concreto, la moción propone instar al Gobierno del Estado a modificar la legislación para permitir que los ayuntamientos puedan destinar los remanentes y superávits a inversiones y proyectos de interés general, así como a flexibilizar y simplificar la presentación de los Planes Económicos y Financieros (PEF) para los municipios con una gestión saneada.
Además, Juntos plantea revisar la regla de gasto para adaptarla a la normativa europea, excluir los gastos extraordinarios derivados de emergencias sociales, económicas o medioambientales, y reforzar el papel de la intervención municipal como garante de la buena administración local.