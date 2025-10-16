Jordi Dies será el nuevo Director General de Territorio de Tarragona con el POUM en el punto de mira

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Jordi Dies será el nuevo Director General de Territorio de Tarragona. Él ha sido el único admitido al concurso público de la plaza consistorial y próximamente se hará efectivo su nombramiento. Días es el actual gerente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) y del Servicio Municipal de la Vivienda y Actuaciones Urbanas S. A. (SMHAUSA). También lo fue de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico (EMDET). Desde su entrada en el Ayuntamiento de Tarragona el año 2008, ha sido una figura clave dentro del consistorio.

Ahora, tendrá que encargarse de un gran tema pendiente a la ciudad, como es la confección de un nuevo POUM, el último de crecimiento urbanístico a Tarragona. La retribución que recibirá será de 40.375 euros anuales brutos de retribuciones fijas y hasta un máximo de 7.125 euros anuales de complemento variable. El sueldo se podrá ver complementado con el de SMHAUSA por el cargo de gerente. También se presentaron a la convocatoria de personal cuatro personas más: Octavi Anguera, Veronica Morote, Lluis Plans y la concejala de Urbanismo de Reus, Marina Berasategui. Los cuatro han sido excluidos para no presentar la experiencia o la documentación necesaria para el puesto de trabajo. Hay que destacar que estos candidatos todavía pueden presentar un recurso contra la resolución del consistorio. Más allá, el consistorio tarraconense también está en proceso de selección del nuevo gerente de Promoción Económica, después de un primer concurso que se declaró desierto. El Ayuntamiento hace tiempo que busca a alguien que sea el número 2 de la consellera de Comercio y Promoción Económica, Montse Adan.

Promoción Económica

Más de una decena de personas han sido admitidas al concurso por la plaza, entre la cual destacan al actual gerente de Mercados y de EMDET, Daniel Milà, y la actual directora de Mercats, Mònica Garcia. Después de una fase de entrevistas, el órgano de selección del Ayuntamiento tomará una decisión. El sueldo del nuevo gerente será de 58.066,32 euros anuales brutos de retribuciones básicas, 21.115,08 euros anuales de complemento de puesto de trabajo y hasta un máximo de 5.278,80 euros anuales de complemento variable, en función de la evaluación de la consecución de los objetivos. La resolución del concurso se espera pronto.

Estos dos movimientos responden a la voluntad del alcalde Rubén Viñuales de apostar por un modelo gerencial que ayuden a potenciar estas áreas. También, se enmarcan en la voluntad de fusionar empresas municipales.