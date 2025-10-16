El ICAT y Dignitat a les Vies debaten sobre posibles indemnizaciones para los usuarios de Rodalies

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Tarragona (ICAT) se ha reunido con miembros de la plataforma Dignitat a les Vies este miércoles en la sede colegial. El encuentro ha servido para presentar en esta plataforma la propuesta técnica de indemnizaciones para los usuarios de Rodalies y Renfe elaborada desde el Observatorio Sociedad y Derecho del ICAT, que se dio a conocer hace una semana. Además, se han explorado iniciativas y mecanismos y para que se pueda aplicar esta propuesta. En la reunión ha participado el decano, David Rocamora, acompañado del presidente de la Comisión de Normativa del ICAT, Ramon Setó, y el miembro de la comisión y autor del documento, Xavi Capilla.

El decano, David Rocamora, ha ofrecido a la entidad ciudadana el asesoramiento del ICAT y las instalaciones para acoger jornadas y encuentros para analizar y debatir la grave situación que vive el sistema ferroviario catalán y buscar soluciones. Rocamora ha animado a Dignitat a les Vies, como representante de la sociedad civil, a presionar las administraciones y los partidos políticos para mejorar la situación de los usuarios de la Renfe y que tendrán al ICAT con ellos aportando asesoramiento jurídico.

En el encuentro se ha puesto de manifiesto el desgaste psicológico que provoca a los usuarios del servicio ferroviario los reiterados retrasos y se han analizado la posibilidad de reclamar cantidades económicas por daños morales, la sobreocupación de vagones o los problemas de los usuarios de los trenes Avant.

El ICAT y Dignitat a les Vies se han emplazado a mantener este contacto abierto en este encuentro e iniciar diferentes líneas de actuación para que la propuesta técnica de indemnizaciones pueda acabar aplicándose.