ECP denuncia la falta de puntos de recarga eléctrica en los aparcamientos de Tarragona

El portavoz de En Comú Podem Tarragona, Jordi Collado, y el consejero del grupo municipal, Toni Carmona, explicaron ayer su posicionamiento sobre dos cuestiones: la ampliación de la tasa social de la basura y la situación de los puntos de recarga para vehículos eléctricos en los aparcamientos municipales. Collado expresó la satisfacción del grupo por los avances conseguidos en materia de justicia social, destacando que la nueva tasa social de la basura «multiplica por cinco el impacto» y que permitirá pasar de 691 familias beneficiarias a más de 2.000, llegando posiblemente a unas 2.500 familias.

La nueva tasa, que se aprobará en el pleno, incorpora nuevamente a todos los colectivos que habían sido beneficiarios hasta ahora y añade a las familias numerosas y monoparentales de categoría especial. Según Collado, «este cambio refleja la voluntad de construir una ciudad más justa y con una fiscalidad progresiva».

Por su parte, el consejero Toni Carmona presentó la moción que En Común Podemos llevará al pleno para exigir al gobierno municipal que cumpla con la ley, que obliga en todos los aparcamientos de uso no residenciales con más de 20 plazas a disponer de puntos de recarga para vehículos eléctricos. El consejero Toni Carmona denunció que «sólo el parking Torroja cumple actualmente la normativa».