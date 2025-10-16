Alumnos de todas las edades formarán parte de la Tardor Literària 2025

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Casa de las Letras del Ayuntamiento de Tarragona ha presentado esta mañana la programación de la Tardor Literària 2025, que contará con la participación de alumnos de primaria y secundaria por primera vez. La iniciativa se enmarca dentro del Plan Local de Fomento de la Lectura, integrado en el Plan Estratégico Tarragona Cultura 2033.

Este año, la Escuela Río Clar y el Instituto Pons d'Icart se han sumado a las actividades, que incluyen casi 150 propuestas para todos los públicos. La consejera de Cultura, Sandra Ramos, ha subrayado “el esfuerzo de todas las entidades por alimentar la ciudad de literatura, pero también escuelas e institutos”, destacando que el fomento de la lectura es uno de los ejes principales del plan.

Entre las actividades más destacadas están las sesiones de cuentacuentos familiares del Raconet Lector, que se expanden a varios centros cívicos y al antiguo Ayuntamiento cada martes; las Jornades de la Càtedra Baixeras de la URV, dedicadas a las escritoras del siglo XXI el 22 de octubre; y la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas, el 24 de octubre.

También destacan propuestas innovadoras como la Pedalada de contes, una ruta en bicicleta con historias y narración oral, que se celebrará el 9 de noviembre en Torreforta dentro del proyecto Civiccleta. Con respecto a presentaciones de libros, destacan la traducción de La vida en el Mississipí de Mark Twain a cargo de Marc Donat, ganador del 24.º premio de Traducción Vidal Alcover (22 de noviembre), y el Ferranzine, libro homenaje a Ferran Gerhard (6 de noviembre).

Los centros educativos tendrán un papel destacado. El Instituto Antoni Martí i Franquès acogerá la V Jornada a Montserrat Abelló el 30 de octubre, mientras que el Instituto Pons d'Icart presentará la adaptación teatral del poemario Nosaltres, qui de Mireia Calafell, dirigida por Maria Mingorance, abierta a toda la ciudadanía. La Escuela Río Clar inaugurará su biblioteca con un acto el 23 de octubre que incluirá el espectáculo Circoteca de la compañía Passabarret y un club de lectura divertida por los más pequeños.