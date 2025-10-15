Tarragona celebra Halloween y la Castanyada con un desfile y actividades

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este año Tarragona volverá a celebrar la Castanyada y Halloween con un desfile y varias actividades tematizadas, que tendrán lugar el 24 y 25 de octubre bajo el lema «I tú, de qué equipo eres»?. El programa arrancará el viernes 24 por la tarde, en la plaza Verdaguer, con talleres infantiles organizados por la Asociación de Comerciantes de la Vía T, que tendrán lugar de 17 a 20 h. Estos incluirán música, juegos y un photocall entre otras propuestas.

El sábado 25 la fiesta se extenderá a diferentes puntos de la ciudad. La plaza del Mercado de Torreforta acogerá talleres de manualidades y pintacares a partir de las 10.30 h, mientras que en la plaza Corsini se ofrecerán talleres de panellets a cargo del Gremio de Pasteleros Artesanos de Tarragona. La primera sesión tendrá lugar en las 10.30 y la segunda a las 12 h. La actividad ofrecerá 20 plazas y está dirigida a niños de 8 a 12 años. Les inscripciones se pueden hacer al correo dinamitzacio@mercatsdetarragona.cat. A las 11 h, ante el Mercado Central, se representará el espectáculo familiar ha llegado la Castañada, de la compañía Cinco Céntimos, donde Maria Castanyera tendrá que afrontar un misterioso robo de castañas. La actividad será abierta y gratuita para todo el mundo.

El punto álgido de la celebración llegará el sábado por la tarde con el segundo Desfile de Halloween, que empezará a las 19 h desde la plaza Corsini y recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar en el Balcón del Mediterráneo. El desfile contará con la batucada Brincadeira, que ofrecerá una actuación musical al final de recorrido. También participarán las Catrines, mariachis, llençafocs, los personajes de la familia Coco y una quincena de zombies.

«El año pasado el desfile fue un éxito absoluto, y pensamos que este año se tenía que repetir esta propuesta, junto con todas estas actividades que refuerzan también la presencia de la Castañada», explicó ayer la consellera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan durante la presentación del programa. «La tradición se une de nuevo a la modernidad. La Castañada es totalmente compatible con Halloween. Las dos celebraciones pueden convivir y beneficiarse la una de la otra», aseguró. El objetivo de esta propuesta, señaló, es dinamizar el comercio de proximidad «animando a la gente de Tarragona a salir a la calle».

Además de la Vía T, también colaboran Mercados de Tarragona, el Gremio de Pasteleros Artesanos y Telpark, que ofrecerá descuentos en los aparcamientos de la Pedrera y la Rambla Nueva, con una tarifa especial de 5,95 euros con reserva previa, y se regalarán vals de aparcamiento gratuito de 30 minutos en los photocalls de las plazas Verdaguer y Corsini.