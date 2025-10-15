Salud hace una encuesta sobre el futuro CUAP de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Región Sanitaria Campo de Tarragona ha puesto en marcha un proceso de participación ciudadana para definir los espacios y características del nuevo Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) que se construirá en la ciudad de Tarragona. El objetivo de este proceso es implicar la ciudadanía y los profesionales de la salud en la definición de un equipamiento que dará respuesta a las necesidades de la población y que permitirá mejorar la atención urgente en la ciudad.

El futuro CUAP atenderá, fuera del horario habitual de los centros de atención primaria, personas con problemas de salud no graves, contribuyendo a aliviar las urgencias hospitalarias para que se puedan centrar en los casos más complejos. El proceso participativo se desarrollará en dos fases.

En esta primera fase, abierta a toda la ciudadanía y mediante un cuestionario en línea disponible hasta el 31 de octubre en la plataforma participa.gencat.cat. El formulario recoge la opinión sobre el uso de los servicios de urgencias y las expectativas hacia el nuevo centro: desde el confort y la intimidad de los espacios hasta aspectos de accesibilidad, señalización o tiempo de espera.

La segunda fase, prevista para el mes de noviembre, incluirá dos sesiones deliberativas con ciudadanía y entidades para profundizar en las propuestas y priorizar aquellos aspectos que el plan funcional del CUAP tendrá que tener en cuenta. Además de la participación ciudadana, se llevó a cabo una sesión específica con profesionales sanitarios el pasado 6 de mayo, para recoger su experiencia y conocimiento sobre la atención urgente en el territorio y otra de informativa con entidades y asociaciones. Con este proceso, Salud quiere diseñar un equipamiento próximo y accesible.

La encuesta se puede completar en menos de un cuarto de hora y formula preguntas en cuestiones como la atención o las preferencias a la hora de buscar un CUAP, entre otros.