RTVE ya puede empezar a trabajar en su traslado a la Tabacalera

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha sacado a licitación la concesión de un espacio a la Tabacalera para la Corporación de Radiotelevisión Española. Este es el último paso para que el medio de comunicación público estatal se pueda adjudicar su nueva sede y empezar con los trabajos para un futuro traslado. Se trata de un espacio de 265,65 metros cuadrados de la tercera planta del Almacén 2 de la finca municipal. Se implantará una Unidad Informativa.

Este acuerdo ya pasó por todos los filtros técnicos necesarios para el correcto desarrollo de una iniciativa de este tipo, así como el Informe de Ingeniería Industrial, el expediente del Gabinete Técnico Fiscal y el cumplimiento de las Normas de Planteamiento Urbanístico, el año 2023.

La concesión permitirá el uso del espacio a la Tabacalera por parte de Ràdiotelevisió Espanyola mediante adjudicación directa durante un periodo de 20 años y con una retribución anual en el Ayuntamiento de 25.307 euros. En los próximos meses RTVE presentará el proyecto técnico de las obras e instalaciones de la Tabacalera y tendrá que presentar el 3% del valor del dominio público y al presupuesto de las obras, requisitos indispensables para la materialización del acuerdo.

Apoyo de los grupos

El teniente de alcalde y coordinador del Área de Territorio y Patrimonio, Nacho García Latorre, ya llevó al Consejo Plenario la propuesta de aprobación de esta resolución después de haber conseguido un apoyo mayoritario a la Comisión Informativa y de Seguimiento de Territorio y Patrimonio para tratar esta concesión, considerada oportuna y conveniente por la mayoría de la cámara. De hecho, a la memoria justificativa del contrato, el Ayuntamiento expone que la operación podrá dar mayor difusión y uso del propio de este espacio con singularidad propia y su entorno». Además, considera que permitirá que los servicios administrativos existentes se puedan beneficiar de las inversiones en obras y nuevas tecnologías, y «potenciar el conjunto de La Tabacalera como polos de atracción para posibles usos futuros en este espacio».

TAC12 será el otro medio de comunicación público que también se trasladará próximamente a la Tabacalera.