Ya se puede solicitar la instalación de los puntos de venta de flores para Tots Sants

El Ayuntamiento de Tarragona ha abierto el plazo para solicitar la instalación de puntos de venta de flores con motivo de la festividad de Todos los Santos. Los floristas interesados pueden presentar su solicitud hasta el 22 de octubre, tanto de manera telemática a través de la sede electrónica como presencialmente en las oficinas del OMAC.

Podrán optar en una de los 14 puestos disponibles los profesionales del sector con domicilio fiscal en el municipio de Tarragona. Los puestos se ubicarán en la explanada situada delante del Cementiri de Tarragona y se podrán ocupar del 27 de octubre al 2 de noviembre, en horario de 9 a 18 h.

Les bases reguladoras establecen las condiciones técnicas y organizativas de la actividad, como la medida máxima de los puestos (3x3 metros), la prohibición de utilizar instalaciones eléctricas conectadas a la red pública y la obligación de mantener limpio el espacio ocupado. Además, la venta estará limitada exclusivamente en flores.

Les autorizaciones se concederán por orden de entrada de las solicitudes, hasta agotar las plazas disponibles. En caso de que se supere el número de puntos previstos, las peticiones restantes quedarán en lista de espera.

De acuerdo con la ordenanza fiscal municipal, no se aplicará ninguna tasa de empleo de vía pública, ya que la actividad ha sido declarada de interés para la ciudad.

Para más información, los interesados pueden consultar las bases completas a través del Tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de Tarragona.