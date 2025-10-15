Franz Schubert Filharmonia celebrará el 20.º aniversario con un concierto con una orquesta de Colombia

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Franz Schubert Filharmonia ha presentado este miércoles la programación de la temporada 2025-26 que conmemora su 20.º aniversario . El programa especial incluye nueve conciertos de diferentes estilos, de la mano de virtuosos artistas invitados de todo el mundo. Entre los nombres más destacados figuran Midori, Anna Fedorova, Yulianna Avdeeva, Leonard Slatkin y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Este año, se celebra la 13.ª edición de recitales en el Teatro Tarragona. El concierto de aniversario del próximo 16 de noviembre es uno de los platos fuertes de este año y contará con la participación del Orquesta Simón Bolívar de Colombia el Coro Nacional de Colombia y las voces de Katja Maderer y Martina Baroni.

La temporada de Franz Schubert Filharmonia arranca este jueves con el debut del violinista Paul Huang, que interpretará Concierto para violín de Korngold y Patética de P. I. Txaikovski, junto con la orquesta tarraconense dirigida por Tomàs Grau. La pianista ucraniana Anna Fedorova actuará el 11 de diciembre interpretando el Concierto para piano nº. 2 de Rakhmàninov, seguido por la monumental Sinfonía nº. 5 de Sibelius, dirigida por el noruego Rune Bergmann. Este año, el Concierto de Año Nuevo, previsto para el 4 de enero, será íntegramente dedicado a las suites de ballet de Txaikovski.

El programa también ofrece las actuaciones de la reconocida pianista Yulianna Avdeeva, que deleitará al público con un concierto de Chopin; una representación de la Sinfonía nº. 94 de Haydn dirigida por el brillante Leonard Slatkin y el excepcional concierto para violín de Midori. «Es un grandísimo orgullo poder seguir trabajando con Franz Schubert Filharmonia un año más y que acerquen la música clásica a la ciudadanía», ha dicho la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos. Por su lado, el director musical de la Filarmonía, Tomàs Grau, ha destacado el sentimiento tarraconense de la formación: «Somos 'made in’ Tarragona, la Rambla y el Balcó del Mediterrani inspiran nuestro sonido».