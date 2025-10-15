Diego El Cigala llega a Tarragona con su espectáculo “Lágrimas Negras”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Veinte años después de su grabación, Lágrimas Negras sigue siendo un referente absoluto de la fusión entre el flamenco y la música cubana. El próximo 14 de diciembre, Diego El Cigala traerá este legado al Palau Firal de Tarragona con una actuación muy especial dentro de su gira “20 años de Lágrimas”, donde repasará los grandes temas que han marcado su trayectoria.

El origen de este proyecto se remonta en otoño del 2002, cuando El Cigala entró en el estudio al lado del pianista Bebo Valdés y del director y productor Fernando Trueba. De aquella colaboración surgió un disco que hizo historia en el panorama del World Music, consolidando el compromiso del artista madrileño con la música latina y, especialmente, con el bolero.

Con Lágrimas Negras, Diego El Cigala consiguió un éxito internacional sin precedentes: dos premios Grammy, el reconocimiento como mejor álbum del 2003 por el New York Times, el premio World Music de la BBC y más de dos millones de copias vendidas por todo el mundo. El álbum fue también un hito emocional y artístico que unió dos almas musicales —el flamenco y el sonido cubano— en una misma ve.

Desde entonces, El Cigala ha seguido profundizando en este diálogo musical. En el 2008 presentó Dos Lágrimas, con leyendas cubanas como Guillermo Rubalcaba, Changuito y Tata Güines, reafirmando su pasión por los ritmos caribeños y los cantos de ida y vuelta entre España y América Latina.

Esta gira conmemorativa recupera los temas que ya forman parte de su ADN musical, como “Corazón Loco”, “Dos Gardenias” o “Historia de un Amor”, interpretados con la fuerza y sensibilidad que caracterizan al artista.

Acompañado por su pianista de confianza, Jaime Calabuch “Jumitus”, junto con contrabajo y percusión, Diego El Cigala ofrecerá una noche de mestizaje, emoción y melancolía que promete transportar al público tarraconense por un viaje musical a través de Cuba, Argentina, México y Colombia.