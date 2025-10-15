Diari Més

Música

Buhos, Figa Flawas o La Fúmiga, algunos de los nominados de los Premios ARC

La XXIII edición de los galardones se celebrará por primera vez en Tarragona con una gala con actuaciones musicales

La consejera de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos; y la presidenta de ARC, Raquel Bassas.

La consejera de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos; y la presidenta de ARC, Raquel Bassas.ACN

Publicado por
ACN

Creado:

Actualizado:

Svetlana, Judit Neddermann & Pau Figueres, Figa Flawas, Buhos, La Fúmiga o el Poni Pisador son algunos de los artistas nominados en la XXIII edición de los Premios ARC 2025. La Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Mánagers de Cataluña ha anunciado este miércoles a los candidatos de las doce categorías de este año, entre los cuales también está la fiesta mayor de Santa Tecla, Teta Fest, las salas Lo Submarino, de Reus, y la Sala Zero, de Tarragona o la periodista Sílvia García de Tarragona Ràdio.

La gala se celebrará el 19 de noviembre en el Teatro Tarragona, tendrá actuaciones musicales y estará conducida por la ebrense Mar Grifoll. El acto se hará por primera vez en Tarragona después tres años consecutivos celebrados en Lleida y diecinueve en Barcelona.

tracking