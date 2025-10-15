Buhos, Figa Flawas o La Fúmiga, algunos de los nominados de los Premios ARC

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Svetlana, Judit Neddermann & Pau Figueres, Figa Flawas, Buhos, La Fúmiga o el Poni Pisador son algunos de los artistas nominados en la XXIII edición de los Premios ARC 2025. La Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Mánagers de Cataluña ha anunciado este miércoles a los candidatos de las doce categorías de este año, entre los cuales también está la fiesta mayor de Santa Tecla, Teta Fest, las salas Lo Submarino, de Reus, y la Sala Zero, de Tarragona o la periodista Sílvia García de Tarragona Ràdio.

La gala se celebrará el 19 de noviembre en el Teatro Tarragona, tendrá actuaciones musicales y estará conducida por la ebrense Mar Grifoll. El acto se hará por primera vez en Tarragona después tres años consecutivos celebrados en Lleida y diecinueve en Barcelona.