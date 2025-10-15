Unas 750 personas reclaman en Tarragona la paz definitiva en Palestina

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Unas 750 personas han reclamado este miércoles por la tarde en Tarragona la paz definitiva en Palestina, según el recuento de la Guardia Urbana de la ciudad. En la jornada de huelga general de este 15 de octubre, la protesta convocada por sindicatos como CGT, Cobas, Cos o Ustec ha recorrido el centro de Tarragona. Los manifestantes han llamado consignas contra el genocidio de Israel y a favor de la creación del estado palestino. Asimismo han expresado dudas sobre el proceso de paz que ha empezado.

La manifestación ha salido de la plaza Imperial Tàrraco y ha recorrido algunas calles del eixample tarraconense hasta llegar al monumento a los héroes. Por el camino, gritos en favor de la libertad de Palestina y en contra de Israel y proclamas como «el alto el fuego no es libertad».

Josep Maria Martorell, representante de la mesa de los sindicatos combativos de Tarragona, ha defendido que la concentración y la huelga también ha servido para «señalar empresas e instituciones que colaboran con Israel» así como para criticar «este supuesto alto el fuego por la forma cómo se ha hecho y las carencias que tiene».

La convocatoria la han secundado diferentes colectivos, como el Sindicato de Estudiantes. Una de las portavoz en Tarragona, Judit Llauradó, ha asegurado que «el genocidio en Palestina continúa» y ha valorado que «el plan de paz es una farsa». «No nos tragamos nada de lo que dicen Trump y Netanyahu. Vemos cómo siguen asesinando gente en Gaza, cómo siguen ocupando territorio en Cisjordania y decimos claro que seguiremos movilizadas y luchando hasta que Palestina sea libre de verdad», ha remarcado. Además, ha expresado que si se rompe el alto el fuego, se volverán a movilizar.

Una vez desconvocada la manifestación, unos 200 de los participantes han hecho una marcha alternativa por Tarragona. Han salido de la Rambla Nueva y han bajado hasta el centro comercial Parc Central. Durante el trayecto algunos se han detenido y han pintado la sede del PSC de Tarragona. Militantes y cargos electos socialistas que eran dentro haciendo una reunión han salido a recriminarles la acción y ha habido un intercambio de opiniones y reproches que no ha ido a más, sin que los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana que escoltaban la marcha hayan llegado a intervenir.