Tarragona inspecciona un centenar de establecimientos alimenticios

el 70% de los locales que no superaron el control inicial, sí que han pasado positivamente el control en la segunda inspección.

La Unitat Tècnica de Salut Pública del Ayuntamiento de Tarragona ha llevado a cabo este verano una campaña de control sanitario en diferentes establecimientos alimentarios con el objetivo de garantizar la seguridad de los alimentos que se ofrecen. En total, se han efectuado 94 inspecciones que han permitido analizar todo el ciclo de los productos, desde la recepción y el almacenaje hasta la preparación y el servicio, en bares, restaurantes, chiringuitos, hoteles, campings, supermercados, fruterías, cafeterías y heladerías.

De estas inspecciones, 73 han concluido con un veredicto técnico completo, y los resultados han estado mayoritariamente positivos. Concretamente, el 69,9% de los establecimientos han superado los controles satisfactoriamente, mientras que un 11% lo ha hecho con condiciones mejorables. Además, el 70% de los locales que inicialmente no cumplían los requisitos han aprobado la segunda inspección después de implementar las mejoras necesarias.

Según el informe municipal, la mayoría de los establecimientos presentan un buen orden y adecuación higienicosanitària a cocinas y barras, así como un correcto etiquetado y protección de los alimentos. Entre las deficiencias más frecuentes se han detectado falta de limpieza profunda en campanas extractoras y freidoras, registro de autocontrol incompleto, falta de rotulado interno o de indicación de alergenos, y problemas en el control de temperaturas.

Estas actuaciones permiten un seguimiento sistemático y la corrección de irregularidades, con el objetivo de prevenir riesgos y mantener los estándares de seguridad alimentaria en la ciudad. Desde la conselleria de Salud Pública recuerdan que los controles se llevan a cabo durante todo el año, aunque en verano se intensifican especialmente en restaurantes y chiringuitos para garantizar una oferta alimentaria segura durante la temporada alta.