Corte de tráfico en el Camino del Llorito del 15 al 17 de octubre por trabajos de poda

El Departamento de Medio Ambiente pide comprensión a los vecinos y visitantes mientras duren las tareas de mantenimiento.Cedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha anunciado que el Camino del Llorito permanecerá cortado a la circulación del 15 al 17 de octubre a causa de los trabajos de poda de los árboles que se llevan a término.

La actuación se centrará en el tramo comprendido entre la fuente y la zona de barbacoas, donde se ha detectado que varias ramas se encuentran a menos de un metro del cableado eléctrico. El objetivo es evitar interferencias entre el arbolado y la línea eléctrica de baja tensión, y garantizar así la seguridad del espacio y de las personas que transitan.

Según ha informado el consistorio, los trabajos se han programado a raíz de un informe de los agentes rurales, que alertaban de un frotamiento mecánico entre las ramas y los cables eléctricos a lo largo de buena parte del Camino del Llorito. Esta situación suponía un riesgo potencial tanto para el entorno natural como para los peatones.

El Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tarragona pide comprensión a los vecinos y visitantes mientras duren las tareas de mantenimiento.