Empiezan las obras de la reforma integral del Tanatorio Municipal de Tarragona

Esta semana se han puesto en marcha las obras de la fase 1 del proyecto de reforma integral del tanatorio municipal de Tarragona. Con esta actuación, la Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona S. A. (EMSERFUMT) pretende modernizar las instalaciones, optimizar los espacios y ofrecer un mejor servicio tanto a las familias como a los trabajadores. Está previsto que las obras de esta primera fase acaben en julio de 2026.

La actuación cuenta con 3 fases y tendrá un coste de 3.200.000 euros. La primera, que se inicia hoy, cuenta con un presupuesto de 1.001.037 euros y ha sido adjudicada a la empresa Garcia Riera S.L. Las obras se desarrollarán en un edificio de 3.200 m² repartidos en tres plantas y representan el primer paso de un proyecto global que supondrá una inversión total de 3,2 millones de euros.

Durante esta primera etapa, se llevarán a cabo obras de rehabilitación y mejora tanto en las zonas de atención al público como los espacios logísticos y técnicos. Concretamente se mejorará la Sala de Atención a Familias y se reorganizará la recepción y la administración, creando un segundo punto de atención al público. También se reformarán el lavabos, incluyendo a uno adaptado para personas con movilidad reducida. Además se colocará un zócalo protector en el Salón de Actos para mejorar la durabilidad de los materiales y se transformará el patio central de la planta baja en un espacio ajardinado de estancia con plataforma de madera y bancos.

También se reformará el garaje, con una segunda puerta para vehículos y una nueva salida de peatones directa al exterior, y se cerrará el hueco del montacargas.

Placas solares

Una de las mejoras destacadas de esta fase es la instalación de una planta fotovoltaica para autoconsumo, con una inversión de 116.061,28 euros, que permitirá reducir el consumo energético y el impacto ambiental de las instalaciones.

Además, se desarrollará un Plan Director de Instalaciones y varios proyectos específicos (baja tensión, climatización, ventilación, etc.) para poner al día todas las infraestructuras técnicas del centro.

Siguientes fases

La segunda fase se podrá solapar parcialmente con el tramo final de la primera y prevé la construcción de un nuevo edificio anexo que acogerá el nuevo crematorio y una sala para ceremonias más íntimas. Actualmente se realizan cinco incineraciones diarias, y con el nuevo horno se podrá llegar hasta diez.

Finalmente, la tercera fase se centrará en la transformación de la cafetería actual (en desuso desde 2020 porque finalizó la concesión) en un restaurante para mejorar el servicio a los usuarios, así como en la renovación de las siete salas de velatorio.

«Esta reforma integral representa un paso adelante en la modernización de los servicios funerarios municipales, con una clara apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la mejora de las condiciones laborales del personal,» ha remarcado la presidenta de la Empresa Mixta de Serveis Funeraris, Ivana Martínez, y ha añadido «queremos que el tanatorio sea un espacio digno, confortable y eficiente, que responda a las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía de Tarragona».