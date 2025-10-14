El Ayuntamiento de Tarragona instalará tres lavabos públicos en diferentes puntos de la ciudad

Imagen de un lavabo público instalado en el 2022 en Valencia, un modelo que será similar a lo que se implementará en Tarragona.Ayuntamiento de Tarragona

Tarragona tendrá, después de años de espera, su propia red de lavabos públicos. La plaza de los Carros, la Rambla Nova —a la altura de la estatua de los Despullats— y el Parc de la Reconciliació han sido las primeras ubicaciones escogidas por el Ayuntamiento, que quiere poner fin a uno de los grandes déficits históricos de la ciudad. El consistorio trabaja para que, antes de acabar el mandato, tanto los tarraconenses como los turistas puedan disfrutar de este servicio, que permitirá mejorar la higiene pública.

De hecho, se están ultimando los trámites para licitar la instalación y el mantenimiento de estos tres lavabos, que supondrá una inversión de unos 360.000 euros. Estos estarán adaptados para las personas con movilidad reducida y serán autolimpiables. Además, para evitar usos demasiado prolongados, contará con un sistema que desbloqueará la puerta de forma automática cada 20 minutos. Fuentes municipales apuntan que su implementación no requerirá una gran obra, ya que se trata de módulos prefabricados.

En los presupuestos del 2024, se reservó una partida económica de 200.000 euros para hacer realidad este proyecto a raíz del acuerdo entre el gobierno de Rubén Viñuales (PSC) y el grupo de En Comú Podem. Ambas formaciones pactaron una segunda partida de 200.000 euros en la negociación de las cuentas del 2025. El portavoz de ECP, Jordi Collado, explica que «es una propuesta que hemos trabajado desde el inicio del mandato». «Es una medida sencilla, pero muy importante para dar seguridad a nuestras personas mayores y para que todo el mundo pueda salir de casa con tranquilidad sin tener que estar pendiente si llegará a tiempo al lavabo», señala el edil, quiénes añade que «también serán útiles para los visitantes y turistas que cada día recorren nuestra ciudad».

Por otra parte, el consejero destaca que las ubicaciones se han trabajado conjuntamente con los vecinos y entidades, que son «quien mejor conocen las necesidades de cada barrio». En este sentido, remarca que consistorio instalará uno en el Parc de la Reconciliació por petición expresa de los residentes de la zona. Estos denuncian que es habitual ver personas haciendo las necesidades en este espacio tan frecuentado, provocando la acumulación de excrementos y orines.

De pago

El Ayuntamiento acaba de decidir cuál será la forma de acceder a los lavabos, que serán de pago. Una de las opciones que se está estudiando es las personas que tengan un abono del EMT puedan utilizar su tarjeta del bus para entrar. Eso permitiría que los menores de edad y los mayores de 65 años puedan acceder gratuitamente. La idea es que aquellas personas que ya están pagando por algún servicio municipal, puedan disfrutar de los nuevos baños gratis. También está sobre la mesa la creación de una tarjeta ciudadana. En el caso de los turistas, tendrán que abonar el importe pertinente —pendiente de fijar— mediante el sistema que acabe implementando el consistorio.

Aunque, en un primer momento, estaba prevista la construcción de hasta siete lavabos públicos; finalmente, se instalarán tres. Los primeros modelos que se escogieron rondaban los 50.000 euros, pero el Ayuntamiento los ha acabado descartando y ha apostado por ejemplares con mejores prestaciones y con una vida útil más larga. El precio de estos, sin embargo, asciende hasta los 100.000 euros, a los cuales hay que sumar unos 20.000 más para su mantenimiento.

De momento, se colocarán dos en el centro de la ciudad y otro en la Part Baixa, pero no se descarta que se implementen más en un futuro. De hecho, ECP tiene intención de negociar una nueva partida con el gobierno socialista de cara a los presupuestos del próximo año para que este servicio llegue a otros barrios, como la Part Alta o Torreforta.