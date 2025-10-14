Arrancan las obras del carril bici en la avenida Andorra, que cogen a los vecinos desprevenidos

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Les obras de rehabilitación de la calzada y del nuevo carril bici de la avenida Andorra ya están en marcha. Los trabajos arrancaron ayer y se alargarán durante tres semanas, con varias restricciones en la zona. Concretamente, se trata del tramo comprendido entre la plaza Imperial Tárraco y la avenida Catalunya.

Les primeras actuaciones afectarán únicamente al estacionamiento, mientras que a partir del 20 de octubre, cuando se inicie el asfaltado de la calzada, el tráfico quedará completamente cortado durante dos semanas.

Les obras afectarán también a los parkings privados, donde no se podrán realizar entradas ni salidas de 9 h a 18 h. La actuación, adjudicada a la empresa Eiffage Infraestructuras, S. A., tiene un coste total de 223.366 euros y se enmarca dentro del plan municipal de mejora de la vía pública y fomento de la movilidad sostenible.

El arranque de los trabajos cogió por sorpresa a varios vecinos, que desconocían su fecha de inicio, así como las afectaciones previstas. «Hemos estado fuera estos días y no teníamos ni idea. Yo me he enterado ahora, cuando he llegado a casa y me he encontrado aquí delante a los operarios», explicaba Maria Teresa Gallart, residente de la zona.

Le preocupan, especialmente las restricciones de aparcamiento. «Nuestras opciones serán pelearnos por las plazas de zona naranja y llenar dos descampados con hoyos, que si me cae la rueda quizás no vuelvo a salir», lamentaba.

«Los límites horarios me condicionan bastante, porque necesito coger el coche para ir a trabajar», apuntaba a Anna Rofes, que alquila una plaza de aparcamiento privado. «Sabía que tenían que hacer el carril bici, pero desconocía cuándo. Imaginaba que cortarían la circulación, pero pensaba que, como otras veces, a los vecinos nos dejarían entrar y salir», señalaba.

«No sé qué haré con el coche, porque yo salgo del trabajo a las 16 h. ¿Qué tengo que hacer hasta las 18 h? Creo que podrían darnos alternativas, dejarnos estacionar gratuitamente en algún parking público, por ejemplo», opinaba Irene Sabaté.

«No me han informado de nada, ni como negocio ni como particular», comentaba Víctor Pepio, residente y director del concesionario Motos Tarragona. «Nos afecta muchísimo. Sobre todo a la hora de concertar citas de taller», aseguraba.

Emanuel Rosca, de Salma Motors, comparte la problemática. «No teníamos ni idea, pero sin duda nos perjudicará. Esperamos que no se alargue más del previsto, porque siempre tenemos más clientes antes de las fiestas», apuntaba.

«Normalmente, se paran muchos vehículos aquí en la zona azul y entran para llevarse un bocadillo. A todos estos clientes los perderé», lamentaba Fátima Cinca, propietaria del bar La Trobada.