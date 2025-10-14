LA AEQT y Educación presentan la renovada Aula de la Química

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Aula de la Química se ha renovado 18 años después. El Campo de Aprendizaje de la ciudad de Tarragona (CdA), el servicio educativo del Departamento de Educación y la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona (AEQT) presentaron ayer por la mañana los nuevos espacios y materiales didácticos. Se trata de un espacio educativo dedicado a la interpretación y el aprendizaje del tejido industrial químico de Tarragona que, desde su puesta en funcionamiento el año 2007, más de 30.000 estudiantes han visitado y han hecho actividades.

Este 2025 se ha llevado a cabo una renovación completa del equipamiento pedagógico del Aula, con nuevos materiales y contenidos didácticos adaptados a la transformación y a los avances tecnológicos de la industria química. LAs actividades del curso 2025-2026 se iniciarán el próximo 2 de febrero, con la previsión de recibir durante el curso a 2.085 alumnos procedentes de centros educativos del Camp de Tarragona.

El aula ofrece dos actividades principales: por una parte, Un tresor sota les xemeneies, dirigida a alumnado de Ciclo Superior de Primària y primer curso de ESO (de 10 a 12 años), que se centra en la observación, la manipulación y el análisis deductivo. Y, de la otra, La indústria química de Tarragona, pensada para estudiantes de Secundària, Bachillerato y Ciclos Formativos (a partir de los 13 años), permite observar los cambios sobre el territorio y comprender la importancia económica, social y demográfica del sector químico.

El acto de presentación contó con la participación de la directora adjunta de los Servicios Territoriales de Educación y Formación Profesional en Tarragona, Maria Moscoso; el presidente de la AEQT, Javier Sancho, que destacó «la importante tarea divulgativa que se desarrolla en este espacio educativo»; y la directora del Campo de Aprendizaje de Tarragona, Marta Panadès.