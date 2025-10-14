Enseñanza
LA AEQT y Educación presentan la renovada Aula de la Química
El equipamiento se inauguró el año 2007 en el Complejo Educativo
El Aula de la Química se ha renovado 18 años después. El Campo de Aprendizaje de la ciudad de Tarragona (CdA), el servicio educativo del Departamento de Educación y la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona (AEQT) presentaron ayer por la mañana los nuevos espacios y materiales didácticos. Se trata de un espacio educativo dedicado a la interpretación y el aprendizaje del tejido industrial químico de Tarragona que, desde su puesta en funcionamiento el año 2007, más de 30.000 estudiantes han visitado y han hecho actividades.
Este 2025 se ha llevado a cabo una renovación completa del equipamiento pedagógico del Aula, con nuevos materiales y contenidos didácticos adaptados a la transformación y a los avances tecnológicos de la industria química. LAs actividades del curso 2025-2026 se iniciarán el próximo 2 de febrero, con la previsión de recibir durante el curso a 2.085 alumnos procedentes de centros educativos del Camp de Tarragona.
El aula ofrece dos actividades principales: por una parte, Un tresor sota les xemeneies, dirigida a alumnado de Ciclo Superior de Primària y primer curso de ESO (de 10 a 12 años), que se centra en la observación, la manipulación y el análisis deductivo. Y, de la otra, La indústria química de Tarragona, pensada para estudiantes de Secundària, Bachillerato y Ciclos Formativos (a partir de los 13 años), permite observar los cambios sobre el territorio y comprender la importancia económica, social y demográfica del sector químico.
El acto de presentación contó con la participación de la directora adjunta de los Servicios Territoriales de Educación y Formación Profesional en Tarragona, Maria Moscoso; el presidente de la AEQT, Javier Sancho, que destacó «la importante tarea divulgativa que se desarrolla en este espacio educativo»; y la directora del Campo de Aprendizaje de Tarragona, Marta Panadès.