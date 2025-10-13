La tarifa social de la tasa de la basura llegará a las familias monoparentales de Tarragona

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

Les familias monoparentales de Tarragona podrán beneficiarse de la tarifa social de la tasa de la basura, después del acuerdo alcanzado entre el gobierno municipal (PSC) y el grupo de En Comú Podem. En la comisión de Hacienda celebrada el pasado miércoles, el ejecutivo socialista propuso modificar los criterios de acceso a este descuento de 50 euros. Los socialistas plantearon que las familias que ya reciben la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) como familias numerosas puedan acceder a esta tasa social, sin tener que presentar documentación adicional.

La consejera de Hacienda, Isabel Mascaró, señaló que este cambio permitirá que haya hasta 691 beneficiarios. Todos los grupos de la oposición votaron a favor, excepto ECP, quien|quién consideraba que se podía ampliar todavía más el alcance de este apoyo|soporte económico. La formación morada instó al gobierno a mejorar su planteamiento inicial y los socialistas accedieron a negociar.

Al día siguiente de la comisión de Hacienda, la consejera Mascaró se reunió con el portavoz de ECP, Jordi Collado, quien propuso que las familias monoparentales puedan también beneficiarse de la tarifa social de la tasa de residuos. Además, el edil propuso que las personas que habían podido acceder a este descuento en los últimos años, lo puedan seguir haciendo.

Hay que recordar que esta tarifa social se implantó por primera vez en el 2024, año en que el gobierno subió la tasa de la basura un 12%. En aquel momento, los criterios de acceso funcionaban según el indicador de renta de suficiencia de Cataluña. El año 2025, para agilizar los procesos, se planteó que las personas beneficiarias tenían que haber sido perceptoras de la renta garantizada de ciudadanía o el ingreso mínimo vital.

Desde de ECP, reclamaban que, aparte de las familias numerosas y monoparentales, también se mantengan todos los criterios anteriores. Según ha podido saber el Diari Més, el PSC ha aceptado estas demandas y los servicios técnicos acaban de analizar su viabilidad económica. Esta segunda modificación de la tarifa social se votará directamente en el pleno del viernes, donde ECP confía obtener los apoyos necesarios para sacar adelante la propuesta.