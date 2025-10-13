El Parc Central estrena un documental sobre el Alzhéimer con proyección gratuita

El estreno oficial tendrá lugar el próximo 18 de octubre en YELMO CINES de Parc Central, con una proyección gratuita y abierta al públicoCedida

El Parc Central sigue reforzando su compromiso con la sensibilización sobre el Alzhéimer y el apoyo a las personas que conviven con esta enfermedad. Con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, el centro comercial ha producido un documental que muestra un día en la vida de pacientes, familiares y cuidadores, poniendo de relieve las necesidades, los retos y la fuerza de las personas afectadas.

El estreno oficial tendrá lugar este sábado 18 de octubre a las 12 h en Yelmo Cines del mismo centro comercial, con una proyección gratuita y abierta al público. Para garantizar plaza, los interesados pueden inscribirse previamente al Punto de Atención al Cliente del centro, por teléfono (977 228 797) o por WhatsApp (611 676 697), aunque aquellos que no hayan formalizado la inscripción podrán asistir según disponibilidad de asientos.

La producción del documental ha contado con la colaboración de voluntarios de l’Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius Reus y Baix Camp, que han aportado testimonios y experiencias personales, y con la productora audiovisual Liats, que ha hecho realidad esta iniciativa. Además, el Parc Central difundirá clips del documental en las pantallas del centro y a sus redes sociales, y la semana siguiente al estreno se podrá ver íntegro en el canal de YouTube del centro.

Francisco Lambea, gerente del Parc Central, ha destacado: “Con este documental queremos ofrecer un retrato de la vida de las personas con Alzhéimer y de las que las rodean. Gracias a la colaboración de la asociación y de los voluntarios, hemos podido dar forma a un relato humano que busca concienciar y reconocer el esfuerzo y la dedicación de las personas que conviven con esta enfermedad”.

Esta iniciativa se enmarca dentro del festival “Un dia per recordar”, que este año celebra su cuarta edición, y dentro de la campaña de responsabilidad social de CBRE Iberia, y Caring for Communities (C4C), que fomenta acciones de sensibilización y apoyo a la comunidad, especialmente en materia de salud y bienestar social.