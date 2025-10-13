Ematsa adelantará la renovación del alcantarillado en la Part Alta para que el agua no se filtre en los monumentos

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Ematsa adelantará en el calendario las obras de renovación de las alcantarillas de la Part Alta para que el agua no se filtre en monumentos, casas y locales privados. «Entendemos que una parte importante de las filtraciones las podremos mitigar con esta intervención, pero como circula el agua a través de la roca por la Part Alta todavía no lo sabemos. Y quizás nunca lo sabremos», expresa Nacho García Latorre, conseller de Territori de l'Ajuntament y presidente de Ematsa.

Hay que destacar que la Síndica de Greuges tal como adelantó Diari Més, ya comunicó al consistorio el pasado junio que las filtraciones de agua estaban afectando de manera importante a varios edificios de la plaza de los Cedazos y las vueltas del Circo Romano. Agilizar la ejecución de las obras de mantenimiento del colector de aguas o la elaboración del estudio hidrológico de la Parte Alta fueron las primeras recomendaciones en el consistorio del ente público.

Tàrraco esconde mil y uno misterios entre sus calles y monumentos. Pero hay uno que no implica ni los romanos ni ninguna de las civilizaciones anteriores o posteriores. Implica un elemento natural como el agua y su movimiento por la Part Alta de Tarragona. «Es un misterio hoy día. Sabemos que hay una gran cisterna en el Pla de la Seu. Sin embargo, a partir de aquí, no sabemos cómo se distribuye», explica el conseller de Territori.

El edil explica que se han intentado hacer estudios, pero no se ha podido acabar de definir el recorrido en algunas zonas. Y el subsuelo de la ciudad no es un ámbito fácil a la hora de hacer analíticas. Un ejemplo de los efectos es que, desde hace años, las vueltas del Circo romano sufren filtraciones de agua.

«Tenemos en la calle de Rajolat, a la calle Ferrers y al monumento desde hace muchísimos años. También en locales privados. Y la realidad es que no sabemos exactamente de dónde vienen», indica García Latorre. Además, la calle Ferrers es un punto especialmente crítico y donde los vecinos de la zona ya han denunciado en más de una ocasión los problemas.

Quejas vecinales

El mes de noviembre de 2023, hubo una reunión entre la parte afectada, el consistorio y EMATSA, donde se acordó aplicar las soluciones necesarias. Todos los ojos están puestos en la cisterna del Pla de la Seu, que también provoca filtraciones en los locales privados de la calle Merceria. «Sale agua de los comercios y se va al alcantarillado. Son aguas pluviales que no sabemos de donde salen. Son misterios de la geología», explica García Latorre.

Con todo, es un problema que se ha alargado durante muchos años y ahora se quiere intentar poner solución. Al menos con la información de la cual se dispone. Sin embargo, los vecinos hace años que esperan estas intervenciones para evitar que les entre agua a casa.

Un ejemplo es la intervención reciente de Ematsa en la calle de las Cocas. «Acabamos de hacer unas obras muy grandes. El refugio antiaéreo de la Guerra Civil, que está dentro del Museo Bíblico, tenía filtraciones muy importantes. Y creemos que con esta intervención las podremos salvar», afirma García Latorre.

30 km

El plan de renovación del alcantarillado de la empresa municipal de aguas, que tiene el objetivo de actuar en treinta kilómetros de la red en ocho años, cumple el plazo previsto. El 75% de las actuaciones se realizarán con un sistema pionero de manguera continua sin necesidad de abrir zanja. Eso permite que las obras en las calles se puedan acabar en unas 48 horas.

La técnica al detalle consiste en la instalación de una manguera flexible de fibra de cristal, impregnada de una resina de poliéster adherente, que se despliega dentro de la cañería existente mediante tiro por tracción con medios mecánicos. Una vez desplegada, la manguera se hincha con aire comprimido y se endurece por la reacción de la resina a la luz ultravioleta a través de un robot equipado con estas luces.