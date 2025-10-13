Detenidos por sustraer un coche de un garaje EN Tarragona y robar en el interior de dos más

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Tarragona detuvieron la madrugada del jueves a un hombre y una mujer, de 42 y 44 años respectivamente, como presuntos autores de un delito robo y hurto de uso de vehículo y dos delitos más de robo con fuerza en interior de vehículo. Asimismo, también se les atribuyen los delitos de conducción temeraria, daños y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Alrededor de las 05:00 horas del mismo jueves, varios testigos alertaron de que una pareja estaban manipulando las puertas de dos vehículos estacionados en la calle Riu Tordera del barrio de Torreforta de Tarragona.

Inmediatamente, diferentes dotaciones policiales iniciaron la búsqueda de los autores y, pocos minutos después, localizaron un vehículo con dos ocupantes que huía a gran velocidad. El conductor desobedeció en reiteradas ocasiones los avisos de la patrulla con el fin de detenerse y aceleró para dirigirse desde la calle Riu Fluvià hacia la calle Prades. En este punto chocó con un coche aparcado en la vía pública y seguidamente retrocedió para zafarse de los agentes y acabó embistiendo otro vehículo aparcado.

Los ladrones consiguieron huir momentáneamente por la calle Segarra, hasta que se vieron rodeados por otras patrullas y decidieron abandonar el vehículo para esconderse entre la vegetación de una zona boscosa. Finalmente, los encontraron escondidos detrás de un coche en la calle Cassen de Torreforta. Ambos se resistieron a su detención.

En el cacheo del vehículo se localizaron un catalizador y varias herramientas utilizadas habitualmente para cometer este tipo de delitos. Además, también les intervinieron un mecanismo casero utilizado para abrir las puertas de los vehículos sin necesidad de tener que forzar la cerradura. Los mossos comprobaron que también llevaban documentos oficiales de otras personas así como objetos que podrían haber sido sustraídos.

Con respecto al vehículo en el que circulaban, las patrullas comprobaron que un rato antes lo habían sustraído de una cochera ubicada en la calle Riu Algars, en la cual accedieron después de romper el candado.

Los mossos, también confirmaron que previamente habían robado en el interior de dos vehículos más en la calle Riu Tordera, tal como alertaron varios testigos a través del teléfono 112. Por todo ello, se les acabó deteniendo.

Las dos personas detenidas, las cuales acumulan más de una treintena de antecedentes policiales, pasaron este sábado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.