Tarragona revive la primera visita de Alfonso XIII con una recreación histórica

Imagen de la recreación histórica de la visita de Alfonso XIII en el Port de TarragonaFrancesc Sech

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Ayer, el Moll de Costa del Port de Tarragona acogió una recreación de la primera visita del rey Alfonso XIII a la ciudad. La actividad, incluida dentro del programa de las Jornades Modernistes del Camp de Tarragona Els Pallaresos 1900, rememoró la llegada del monarca el año 1904 y el acto de colocación de la primera piedra de la prolongación del dique de Levante.

La representación empezó a las 12.30 h, con la llegada simbólica del rey por mar hasta las Escaleras Reales. Una sesentena de participantes vestidos de época, junto con autoridades locales como el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago J. Castellà, participaron en el acto.

Posteriormente, en el Refugio 1 del Moll de Costa se inauguró la exposición Una visita real, que se podrá visitar hasta el 2 de noviembre. La muestra recopilación fotografías, documentos y objetos relacionados con la visita de Alfonso XIII y con el contexto histórico del momento.

La exposición ha sido organizada por el grupo promotor de las Jornades Modernistes, con la colaboración de Port Tarragona y de los ayuntamientos de Tarragona y Els Pallaresos.

La visita original del rey Alfonso XIII en el Port de Tarragona se produjo los días 13 y 14 de abril de 1904, durante su primer viaje oficial a Cataluña.