Protección Civil envía una nueva alerta avisando de lluvias torrenciales desde Alcanar hasta Salou

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil ha enviado una nueva alerta a los teléfonos móviles este domingo por la noche avisando la población de fuertes precipitaciones al litoral y prelitoral desde Alcanar (Montsià) hasta Salou (Tarragonès). Como ya ha hecho por la tarde con una alerta limitada a la comarca del Montsià, la Generalitat ha pedido evitar la movilidad y que nadie se acerque a ríos, rieras y barrancos. En caso de una urgencia, se recomienda llamar al teléfono 112.

Les lluvias torrenciales que han caído esta tarde y noche al sur del país han provocado inundaciones considerables en núcleos de población como Santa Bàrbara, Godall y la Ràpita y ha obligado a cortar la autopista AP-7 entre Freginals y Ulldecona –se desvía el tráfico en l'Aldea y en Ulldecona- y las carreteras N-340 entre Amposta y Alcanar, la C-12 entre Amposta y Tortosa, la T-311 entre Ulldecona y Santa Bàrbara y la TP-3311 entre Santa Bàrbara y la Sénia.

Se ha interrumpido el servicio de la línea R16 de Alrededores de Cataluña por inundación de las vías en Ulldecona. De hecho, Renfe ha informado de que son 17 los trenes y más de 3.000 a los viajeros afectados por la incidencia entre Ulldecona y l'Aldea. El operador ferroviario permite cambiar o anular los billetes de los afectados sin ningún coste.

A consecuencia de la gravedad de la situación en el Montsià, la reunión del comité técnico en el Departamento de Interior ha sido encabezada telemáticamente por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y presencialmente por la |consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon.