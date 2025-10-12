Imagen del estado de la carretera después del accidenteServicio Catalán de Tráfico

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

En la autopista AP-7, a la altura de Tarragona, se ha cortado la circulación en sentido norte, hacia Barcelona, a causa de un accidente que está provocando unos dos kilómetros de cola.

Según informa el Servicio Catalán de Tráfico, dos vehículos se han visto implicados en el incidente, aunque este no habría sido grave.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 12.35 h, y los Bomberos de la Generalitat se han desplazado hasta el lugar de los hechos con dos dotaciones. También se han movilizado los Mossos d'Esquadra y ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) para atender a los ocupantes de los vehículos.

Afortunadamente, ninguna persona ha quedado atrapada dentro de los vehículos, así que los Bomberos no han tenido que ejecutar tareas de excarcelación y han trabajado para retirar los vehículos afectados. Actualmente, la vía ya ha quedado reabierta.