Extinguido un incendio en un depósito de aceite vegetal en el Port de Tarragona

Imagen de los Bomberos trabajando en la extinción del fuego

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat han trabajado este sábado por la mañana en la extinción de un incendio que ha afectado al aislante exterior de un depósito de aceite vegetal en el Moll de Castella del Port de Tarragona. El aviso lo han recibido a las 09.21 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con 5 dotaciones.

En las tareas de extinción han participado efectivos de los Bomberos del parque de Tarragona y del parque químico, que han actuado conjuntamente para evitar la propagación del fuego en otros bidones de la misma zona.

Una vez el incendio ha quedado extinguido, los bomberos del parque químico se han mantenido en el lugar para enfriar y asegurar la zona, garantizando que no hubiera riesgo de avivamientos ni afectaciones adicionales.

El fuego no ha causado heridos ni afectaciones estructurales relevantes, y el servicio se ha dado por finalizado una vez el área ha quedado completamente segura.