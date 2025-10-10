Tarragona vuelve a promover la divulgación sobre el Alzhéimer

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

Las jornadas de concienciación sobre el Alzhéimer han llegado, una vez más, a la ciudad de Tarragona de la mano de la Fundación Rosa Maria Vivar. El congreso El teu cervell, el teu futur, abierto a la ciudadanía para informarse sobre la enfermedad, ha ofrecido varias conferencias divulgativas impartidas por especialistas y científicos «de referencia internacional». El objetivo de la jornada, según la organización, era «acercar a la ciudadanía los principales factores de prevención del Alzhéimer avalados por la comunidad científica», con una perspectiva para tratar la enfermedad en el futuro.

A través de caso de Rosa Maria Vivar, los ponentes han expuesto las diferentes consecuencias del Alzhéimer y las soluciones que, actualmente, se trabajan en laboratorios por todo el mundo.

«Queremos que el Alzhéimer deje de ser la principal enfermedad en un futuro, y sólo se puede hacer a través de la investigación», indicaba la presidenta de la Fundación, Margarita Oliva. No faltaron las reivindicaciones por el mundo de la investigación, con el doctor Jorge Sepúcre, primer ponente de la velada, indicando que «la realidad es que los científicos tienen que soportar diariamente el hecho de que no sabemos qué provoca la enfermedad».

Ponencias de prestigio

La doctora Raquel Sánchez-Valle también repasaba los factores de riesgo en los hábitos diarios que aumentan la probabilidad de sufrir la enfermedad, como el tabaco o el sedentarismo. Y el doctor Eduard Estivill, en una ponencia simple y efectiva entre el público, recordando la importancia del sueño para tratar de prevenir la enfermedad. Durante la jornada, ha destacado el último avance que propone un posible tratamiento con medicamento que reduce los efectos del Alzhéimer, dando esperanzas a los afectados.