Tarragona presenta una nueva edición de "Misterio en los Museos"

El 26 de octubre se celebrará la resolución del enigma final en el Museo del PuertoJBORRACHERO

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Siete museos de la ciudad acogerán entre el 18 y el 26 de octubre la actividad lúdica y cultural "Los acólitos de Angra Mainyu" en una nueva edición de Misterio en los Museos que invita a los participantes a recorrer diferentes espacios culturales de la ciudad resolviendo un gran enigma colectivo.

Organizada por Auriga Servicios Culturales desde el 2018, este año los participantes se enfrentarán a una historia oscura y misteriosa centrada en una secta peligrosa que tendrá que ser desarticulada para evitar sus rituales de sacrificio a través de una serie de enigmas repartidos por los equipamientos culturales.

Los espacios implicados en esta edición son el Mèdol Centre d'Arts Contemporànies, el Museu d'Historia, el Museu Diocesà, el Museu Nacional Arqueològic, el Museu d'Art Modern, el Museu del Port y CaixaForum.

La inscripción es gratuita pero hay que hacerla previamente a través del formulario en línea en la web de Auriga Servicios Culturales y se puede participar en equipos de hasta seis personas. La actividad se podrá hacer durante diez días y cada equipo podrá visitar los museos en la orden y momento que prefiera dentro de los horarios habituales de cada institución cultural.

Los participantes dispondrán de un material descargable que servirá tanto para recoger las pistas como para certificar el paso por cada museo y poder acceder así a la resolución final.

El domingo 26 de octubre a las doce del mediodía en el Museo del Puerto se revelará el enigma final y se escogerán los equipos ganadores que recibirán premios como entradas a actividades y otras recompensas culturales.