La Guardia Civil de Tarragona celebra una jornada de puertas abiertas en la víspera del día del Pilar

La Guardia Civil de Tarragona se prepara para celebrar la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar. Este sábado, tendrá lugar una jornada de puertas abiertas en el Moll de Costa para que la ciudadanía pueda conocer a la benemérita con más detalle. La población podrá disfrutar de exhibiciones caninas y del Grupo de Desactivación de Explosivos entre las 11h y las 12.30h. Además, habrá exposición de uniformes y utensilios que permitirán hacer un recorrido por la trayectoria histórica del cuerpo.

Igualmente, se expondrán material y herramientas con las que operan a día de hoy las diversas especialidades de la Guardia Civil. Desde las diez de la mañana hasta las dos del mediodía, también se organizarán visitas guiadas en la embarcación ‘Riu Francolí’ del Servicio Marítimo Provincial. “Queremos que todos aquellos que lo deseen nos puedan conocer no sólo a la Guardia Civil de ahora, sino a todo lo que ha sido durante estos 181 años de historia que tenemos”, explica el jefe de la Comandancia en Tarragona, Jordi Verger.

Este domingo 12 de octubre, la benemérita celebrará el acto institucional en sus instalaciones para conmemorar el día de la Virgen del Pilar. Durante este acto, se impondrán las condecoraciones para reconocer diferentes agentes que han destacado por su buena tarea. A su vez, se otorgarán placas y certificados de agradecimiento a aquellas personas que han colaborado con la Guardia Civil en todos los ámbitos. La jornada acabará con el tradicional desfile delante del cuartel.