Dona Digital celebrará un encuentro para impulsar el talento femenino

El Teatret del Serrallo acogerá el próximo miércoles, 15 de octubre, el encuentro Talent Femení a la Catalunya Sud. Un mar d’oportunitats que ens portarà a Bon Port, una jornada que quiere dar visibilidad al talento femenino en el sector tecnológico y promover vocaciones STEM entre jóvenes y profesionales. El acto, que empezará a las nueve de la mañana, está organizado por Dona Digital y contará con la participación de mujeres referentes en el ámbito TIC como Aurea Rodríguez (Eurecat), Nuri Bordas y Carme Tarragó (Port de Tarragona) y Bistra Ivanova, bajo la dirección y moderación de Susana Prado, directora de Inetum Catalunya y presidenta del 22@Network.

Según Prado, el objetivo es reflexionar sobre el papel de la mujer dentro del sector digital, poner en valor el ecosistema del sur de Cataluña y descentralizar el talento. La iniciativa quiere consolidarse como un espacio estable de encuentro y visibilización. «Somos muchas las mujeres tecnológicas del sur de Cataluña que trabajamos en Barcelona, y queremos empezar a normalizar encuentros en el territorio para compartir experiencias y oportunidades», explica.

La moderadora subraya que el futuro digital no puede ser sesgado y reivindica la necesidad de atraer más mujeres a carreras tecnológicas. «Si las niñas no se incorporan, estamos construyendo un futuro digital sin su mirada», advierte. También destaca que la digitalización es transversal y clave para la innovación en sectores como la química, la salud o la movilidad.

Para Prado, acciones como esta ayudan a generar referentes y a demostrar que la tecnología es para todo el mundo. «Es fundamental crear espacios que permitan conectar mujeres de diferentes ámbitos y, así, inspirar vocaciones nuevas», afirma. El acto incluirá una mesa redonda, un turno de preguntas y un espacio de networking para fomentar el contacto entre participantes y ponentes. La inscripción es gratuita y se puede hacer en la web donadigital.cat.