Cultura
Ángel Juárez presenta su nuevo libro 'Mis compromisos' delante de más de 80 personas
El presidente de la entidad Mare Terra Fundació Mediterrània, Ángel Juárez, presentó, en el día de ayer, su nuevo libro “Mis compromisos”, una recopilación de artículos publicados en los últimos años.
El acto tuvo lugar en el Consulado General del Reino de Marruecos en Tarragona y reunió a más de 80 personas. Entre los asistentes destacaron Ikram Chahine, cónsul de Marruecos en Tarragona, Lleida y Aragón; Santiago Castellà, presidente del Port de Tarragona; Carles Figuerola, representante de la editorial, y el propio autor.