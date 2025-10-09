La Vía T rinde homenaje al comercio y las empresas tarraconenses con un emotivo spot

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Volvemos a conectar es la nueva campaña de comunicación de la asociación de comerciantes la Vía T. Se trata de un emotivo homenaje en el comercio y en las empresas que «mantienen viva la ciudad de Tarragona», manifiestan desde la entidad.

Este nuevo spot es una pieza audiovisual llena de sensibilidad, protagonizada por pequeñas historias y grandes vínculos que representan la esencia del comercio de la ciudad. «Cada tienda, cada comrcio y cada sonrisa detrás del mostrador forman parte de la identidad de Tarragona y del tejido humano que queremos reivindicar desde nuestra asociación», recalcan desde la Vía T.

Con esta acción, la Vía T da el pistoletazo de salida a la campaña de otoño-invierno 2025-2026, con un mensaje claro: «Ahora es el momento de reconectar con el que realmente importa - las personas, la ciudad y la vida que hay detrás de cada establecimiento.