Últimos dorsales disponibles para la Women Race El Corte Inglés, la gran carrera solidaria de Tarragona

La víspera de la carrera, la rambla Lluís Companys se convertirá en el epicentro de la Women Race con una tarde de actividades abiertas y solidarias.

La décima edición de la Women Race El Corte Inglés todavía la recta final con más de 3.000 inscritas y menos de 500 dorsales disponibles para completar el aforo de la carrera solidaria más multitudinaria de Tarragona. La cita tendrá lugar el domingo 19 de octubre a las 9.30 h, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer de Mama, y propone un recorrido de 5 kilómetros por el centro histórico y cultural de la ciudad.

El objetivo, un año más, es visibilizar la lucha contra el cáncer de mama y recaudar fondos para la Asociación Contra el Cáncer de Tarragona, todo en un acontecimiento que combina deporte, solidaridad y convivencia. Les inscripciones continúan abiertas hasta el lunes 13 de octubre a las 23.59 h a través de la web oficial womenraceelcorteingles.cat.

Como preludio de la carrera, la rambla Lluís Companys se convertirá el sábado 18 de octubre en el punto neurálgico de la fiesta con una tarde de actividades abiertas a todo el mundo. A partir de las 18 h, los participantes podrán disfrutar de una sesión de dance fitness dirigida por el profesor Luis Costa, música en directo con DJ Red Bull y el tradicional muro de los deseos, organizado por la Asociación Contra el Cáncer. Una jornada pensada para compartir y calentar motores antes de la gran cita deportiva.

Durante el viernes 17 y el sábado 18, las participantes podrán recoger el dorsal, la camiseta oficial —diseñada por la ilustradora tarraconense Mertixell Garriga- y la bolsa de la corredora, que incluye productos de las marcas colaboradoras de esta edición: Under Armour, Ilerna, Aneto, Haribo, Frit Ravich, Isdin y Fuze Tea.