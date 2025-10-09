Tarragona abre gratis varios monumentos por las Jornadas Europeas del Patrimonio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona participará en las Jornadas Europeas del Patrimonio, que se celebran los días 11 y 12 de octubre. Para conmemorarlo, este fin de semana se podrán visitar gratis los siguientes monumentos del Museo de Historia de Tarragona: el Anfiteatro, el Circo-Pretorio, el Paseo Arqueológico y la Casa Canals. Los horarios de apertura son: sábado, de 9 a 20.30 h, y domingo, de 9 a 14.30 h.

Durante las jornadas de puertas abiertas también será gratuito el acceso al Mapping de la Volta del Pallol. El Mapping Tàrraco es una experiencia inmersiva que se proyecta, mediante la técnica de videomapping, sobre la bóveda romana y una detallada maqueta de la antigua ciudad de Tàrraco. La proyección es un relato de ficción histórica que permite a los visitantes conocer mejor la historia de Tarragona.

Para acceder, se tienen que reservar las entradas gratuitas a través del espacio web del Museo de Historia. En el portal también se pueden consultar los horarios de las proyecciones.

Las Jornadas Europeas del Patrimonio, celebradas desde 1991, son una iniciativa del Consejo de Europa y la Comisión Europea que pretende poner de manifiesto la riqueza y la diversidad del patrimonial cultural del territorio, y acercarla a toda la ciudadanía. La cita colecta entidades culturales, municipios y museos de todas partes, entre las cuales se encuentran el Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat de Cataluña. La temática de este año, escogida por la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural, se centra en el Patrimonio Arquitectónico.