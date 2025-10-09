Stop ZBE Tarragona: «Es una medida injusta y discriminatoria»

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones llega a Tarragona con controversia, y es que esta medida ha generado rechazo entre parte de la ciudadanía, que considera la normativa «injusta y discriminatoria». «No todo el mundo puede permitirse comprar un coche nuevo», indica Judit Trujillo, portavoz de la plataforma Stop ZBE Tarragona.

Somos muchos los que nos veremos afectados. No podremos continuar con nuestra vida cotidiana, ya que ni siquiera podremos ir a trabajar, y el transporte público es claramente deficiente», denuncia. La medida, asegura, «no sólo limita la movilidad, sino que también afecta a nuestro derecho fundamental a la libre circulación».

El colectivo también pone en duda la justificación medioambiental de la ZBE. «No tiene sentido, ya que Tarragona no registra niveles altos de NOx, el contaminante en que supuestamente se basan las etiquetas de la DGT», explica Trujillo.

Así, el grupo consideran que las etiquetas son arbitrarias, porque «se basan exclusivamente en el año de fabricación del vehículo, sin tener en cuenta las emisiones reales». Opinan, también, que la medida es «contradictoria». «Muchísima gente tendrá que tirar coches que funcionan perfectamente y comprar uno nuevo, mientras tenemos petroquímicas y cruceros. Están empezando la casa por el tejado», dice.

La plataforma, afirma a la portavoz, cuenta ya con más de 200 miembros suscritos a un grupo de Whatsapp y más de 800 seguidores en Instagram. Han impulsado también una recogida de firmas, que acumularía ya más de 330 firmas. Además, están recaudando dinero para presentar un recurso contencioso administrativo y pagar al abogado que los asesora.

Movilizaciones convocadas

Stop ZBE Tarragona ha convocado una concentración domingo a las 17 h delante de el Ayuntamiento, así como una manifestación el 18 de octubre. El colectivo colabora con la Asociación P.A.R.C. Barcelona (Plataforma de afectados por las restricciones circulatorias), y está en contacto con otros grupos de Reus, donde la zona entrará en vigor el 1 de diciembre.