Política
Raquel Sans (ERC) abandonará la primera línea política cuando acabe esta legislatura
La vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya asegura que «el independentismo necesita ilusiones renovadas»
La vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya, Raquel Sans (ERC), asegura que abandonará la primera línea política cuando acabe esta legislatura, en 2028, por «desgaste» y porque «el independentismo necesita ilusiones renovadas».
Sans (Valls, Alt Camp, 1980), diputada desde el 2018, considera que «el independentismo requiere nuevas fuerzas». «Y no tengo la sensación que vamos por aquí. Respeto la democracia interna, por descontado, pero tengo que ser coherente con lo que pienso», dice a EFE.
La política republicana recuerda que entró en el Parlament embarazada de sus gemelos, que ahora tienen siete años y van a segundo de primaria. «Me he perdido muchas cosas y he tenido que hacer renuncias personales. Eso ha implicado un coste no sólo para mí, sino para mi familia».
«Cada día me paso entre tres y tres horas y media en la carretera -vivo en Tarragona-. Empecé yendo en tren, pero lo dejé por imposible porque implicaba no ver a mis hijos despiertos. Salía de casa cuando dormían y volvía cuando ya se habían metido en la cama», añade.
En este contexto, asegura que ha perdido «la ilusión y la fuerza para encarar una nueva etapa en la primera línea política, aunque eso no implica una renuncia para siempre, a veces a la vida para dar pasos hacia adelante hace falta hacer otros hacia atrás».
Sanos, que antes de dedicarse a la política ejerció de periodista en varios medios de comunicación, afirma que tiene ganas de hacer cosas cerca de su casa y pasar más tiempo con los suyos.