La avenida Andorra estará cortada dos semanas por las obras de asfaltado y del nuevo carirl bici

Les obras de rehabilitación del firme y la implantación de un carril bici en la avenida Andorra de Tarragona empezarán la próxima semana y se alargarán durante tres semanas. Los trabajos se ejecutarán en el tramo comprendido entre la plaza Imperial Tàrraco y la avenida Catalunya, y comportarán varias restricciones al tráfico y al estacionamiento de vehículos.

Durante la semana del 13 de octubre, la empresa constructora actuará en las aceras, afectando temporalmente a las zonas de estacionamiento, pero sin interrumpir la circulación de vehículos. En cambio, a partir del 20 de octubre, el tráfico quedará cortado completamente durante dos semanas, periodo en que se ejecutará el asfaltado de la calzada.

Esta restricción también tendrá incidencia en los parkings privados de la zona, motivo por el cual se ha establecido un horario específico para la entrada y salida de vehículos, con el objetivo de minimizar las molestias en el vecindario y a los usuarios.

La actuación, adjudicada a la empresa Eiffage Infraestructuras, S. A., tiene un coste total de 223.366 euros (IVA incluido) y se enmarca dentro del plan municipal de mejora de la vía pública y fomento de la movilidad sostenible, con la incorporación de un nuevo carril bici que conectará la avenida Andorra con otros ejes ciclistas de la ciudad.