El gobierno de Tarragona y ECP negocian la mejora de la tarifa social de la tasa de la basura

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El gobierno municipal anunció durante la comisión informativa de Hacienda celebrada ayer por la mañana la congelación de los principales impuestos municipales. Durante el encuentro con los partidos de la oposición, el ejecutivo también presentó una propuesta de modificación de los criterios de acceso a la tarifa social de la tasa de residuos para llegar a más gente. Con este cambio, todas las unidades familiares que ya reciben la bonificación del IBI como a familias numerosas que viven en viviendas que no superen los 100.000 euros de valor catastral podrán beneficiarse directamente la tarifa social, sin tener que presentar documentación adicional. Otra de las novedades es la incorporación de la reducción de la tasa de la basura por el uso de los centros de reciclaje móviles.

Todos los partidos han votado a favor de la propuesta, excepto En Comú Podem, quien ha exigido mejorar todavía más la tarifa social de la basura para ampliar la cobertura a las familias monoparentales y que también puedan seguir solicitando la bonificación de 50 euros las personas perceptoras de la renta garantizada de ciudadanía o del ingreso mínimo vital. El gobierno, que está abierto a aplicar estos cambios, se reunirá hoy con ECP para tratarlo. «Hemos impulsado una negociación exprés para conseguir que la tasa social sea realmente justa y útil para la ciudadanía», afirma el portavoz de ECP, Jordi Collado, quien añade que «el objetivo es que estas ayudas sean recurrentes, automáticas y fáciles de acceder para que nadie que tenga derecho a la bonificación se quede fuera por burocracia».

Cuentas «saneadas»

El Ayuntamiento de Tarragona congelará los principales impuestos y tasas municipales de cara al próximo año. La consejera de Hacienda, Isabel Mascaró, señaló ayer que las cuentas del consistorio están «saneadas» gracias a «la contención del gasto» y la reducción de la deuda conseguida durante este mandato. Por segundo año consecutivo, el ejecutivo ha decidido no aumentar la presión fiscal sobre la ciudadanía, después de la notable subida del 2024, cuando se incrementó un 7,4% el IBI, un 12% la tasa de la basura y un 20% la de las terrazas.