La fotografía, espejo de un mundo sediento

Este año el Festival SCAN Tarragona tiene como eje central el agua, tanto en su papel como elemento esencial para la vida, como en su función de símbolo cultural y espiritual. Relacionado con eso mismo, el festival también pondrá el foco en los retos globales derivados de la escasez de agua, la desertificación y la crisis climática.

La inauguración del SCAN 2025 se hará el viernes 10 de octubre y tendrá como escenario el Port de Tarragona. A las 19 h se abrirá al Tinglado 2 del Muelle de Costa la exposición central Talent Latent, que este año se ha articulado bajo el título Abraça totes les formes i la seva joia és confluir. La exposición recoge el trabajo de diez artistas emergentes nacionales e internacionales (Tu Ximeng, Pol Viladoms, Mariela Sancari, Lucas Momparler, Kristina Sumfleth, Fabrizio Contarino, Eva Vei, David Sagarzazu, Colectivo Labarra y Bénédicte Blondeau) que han trabajado sobre el concepto del agua desde todas las vertientes. Es, tal como explica Diana Padrón, comisaria de la exposición, una muestra que ha sido planteada «desde la idea de hidrarquia», y que se sirve de multiplicidad de formas –archivo, documentalismo, investigación especulativa, vídeo, tecnologías 3D o instalación.

El trabajo de Lucas Momparler muestra las huellas de la DANALucas Momparler

Una hora más tarde, a las 20 h, el Refugio 1 del Moll de Costa acogerá la inauguración de El despertar d'Ícar, una muestra que explora las tensiones y los relatos humanos del Mediterráneo a través de las obras de Zineb Sedira, Philip Scheffner, Maya-Inès Touam, Jose Lorrüe, Irene Zottola, Fethi Sahraoui, Djamel Agagnia y Aureli Ruiz. Aquí, explican los comisarios Xavier de Luca y Houari Bouchenak, «el agua se convierte en un vehículo de vida, pero también de muerte, de memoria y de olvido, de historias oficiales y relatos silenciados». Al contrario de Ícaro, que se cegó con el sol, los artistas gritan al «despertar de las conciencias». Por otra parte, el Museu d'Art Modern acogerá la exposición Photobooks-Plou sobre paper mullat, comisariada por Moritz Neumüller que se inaugurará el sábado 11 a las 18.30 h.