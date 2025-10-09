Empieza la cuenta atrás en Tarragona para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones

Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Tarragona, con los puestos de control y las señalizaciones Ayuntamiento de Tarragona

Les preparaciones para la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Tarragona encauzan su recta final antes de entrar en vigor. El lunes el Ayuntamiento licitó el contrato para la señalización, el último trámite a completar antes de que la medida pueda ponerse en marcha este mes de diciembre.

Sin embargo, todavía no hay una fecha exacta de entrada en funcionamiento. «Es un sistema complejo y habrá que hacer pruebas antes de activarlo completamente», explican fuentes municipales. Por el otra lado, los trabajos de instalación del software y de las 44 cámaras de control, indican, empezaron en agosto y se terminarán durante el otoño.

Con respecto a las sanciones, estas finalmente se aplicarán de forma inmediata a los conductores no empadronados en Tarragona que entren a la ciudad sin etiqueta ambiental, mientras que los residentes tendrán hasta enero de 2027 para adaptarse a la nueva normativa. Estas infracciones son consideradas graves según la Ley de tráfico y, por lo tanto, se sancionarán con una multa de 200 euros. En caso de reincidencia, la cifra podrá incrementarse en un 30%.

¿A quién afecta la ZBE ?

La ordenanza establece que la zona restringida quedará limitada a la Part Alta, el Eixample y los Barrios Marítimos de la ciudad, donde la circulación estará restringida entre las 7 y 19 horas de los días laborables no festivos. La avenida Vidal i Barraquer, la avenida Argentina, la avenida Catalunya, la calle Reina Maria Cristina, el paseo Torroja, el paseo Sant Antoni, el vial William J. Bryant, el paseo d'Espanya, la calle Comerç y el Moll de Costa quedarán excluidos.

Cuando entre en vigor, los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT no podrán circular por la zona, excepto si disponen de una autorización municipal. Durante los dos primeros años —hasta el 31 de diciembre de 2027—, podrán acceder sin restricciones los vehículos con distintivo 0, ECO, C y B, así como bicicletas y vehículos de movilidad personal. A partir del 1 de enero de 2028, sin embargo, las restricciones se endurecen y también quedarán excluidos los vehículos con etiqueta B.

El Ayuntamiento calcula que un 25% de los coches que hay en la ciudad no disponen de etiqueta ambiental y, por lo tanto, se verán afectados por la normativa. Así y todo, desde el consistorio defienden que se trata de una medida «necesaria y de alcance europeo».

«La ZBE es una normativa que nos llega de Europa y que tiene como principal finalidad la reducción de los gases de efecto invernadero y de las partículas contaminantes. Creemos que es una oportunidad para la ciudad, pero hay que incorporar todas las excepciones necesarias para que nadie se quede atrás», afirma la consellera de Movilidad de Tarragona, Sonia Orts.

La implantación de la ZBE viene dada por la Ley de Cambio Climático de la Unión Europea, de 2021 y el Real Decreto del 2022 que establece que las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes tendrán que aplicar una zona de estas características.

Por lo tanto, son 150 los municipios del Estado que tendrán que cumplir este requisito. Además, en Cataluña, el Plan de calidad del aire horizonte 2027, aprobado el año 2024, exige a las administraciones locales tener las ordenanzas aprobadas antes del 1 de enero de 2026.

Imagen provisional de las nuevas señalizaciones viales para la ZBEAyuntamiento de Tarragona