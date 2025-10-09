Ayuntamiento, Urbaser y UGT trasladan «tranquilidad» a los trabajadores de la limpieza por el cambio de empresa

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona, Urbaser y UGT se han reunido este jueves con los trabajadores del sector de la limpieza de la ciudad para trasladarles «tranquilidad» a raíz del cambio de empresa que gestionará el servicio. A partir del 5 de noviembre, Urbaser tomará el relevo de FCC, que ha estado los últimos 64 años gestionando el contrato.

En el acto celebrado en la Antiga Audiència han asistido más de 200 empleados, que han escuchado las explicaciones del alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, del representante de Urbaser y del sindicato, en representación del comité de empresa. Urbaser ha asegurado que la nueva maquinaria de limpieza viaria llegará durante el próximo año y que se cambiarán 120 aparatos.

Joan Reinaldo, secretario general de servicios públicos de UGT en Tarragona, ha manifestado que la subrogación será «amable y pacífica» y que «los trabajadores no tienen que tener miedo porque no perderán ningún derecho». Con respecto al nuevo convenio laboral, ha afirmado que ahora la prioridad es implementar correctamente el cambio de compañía y que, cuando eso esté terminado, se empezará a hablar de condiciones económicas».

Por su parte, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmado que la empresa saliente, FCC, no está poniendo dificultades y que todo está yendo con normalidad. El alcalde ha dicho que los trabajadores sobre todo notarán el cambio con la maquinaria. Durante los próximos meses irán llegando los nuevos aparatos, más modernos y cómodos, que tienen que permitir hacer una mejor tarea a los trabajadores y hacerla en condiciones más óptimas. De los actuales, 30 irán directamente al centro de reciclaje y tienen que llegar 120 nuevos. Mientras no lleguen todos, Urbaser se ha comprometido a alquilar para completar la flota.

El delegado de Urbaser en Tarragona, Lleida y Baleares, ha presentado la compañía a los empleados. Así, el 4 de noviembre los trabajadores formarán parte de FCC pero el 5 ya serán de Urbaser. Los del turno de noche, incluso, empezarán el trabajo siendo miembros de FCC y acabarán devolviendo los equipos a los almacenes del nuevo concesionario. Asimismo, el 15 y 16 de octubre Urbaser habilitará un espacio con el fin de hacer todos los trámites burocráticos con los empleados y facilitarles la información. Un encuentro donde también habrá representantes legales de UGT.